Deux ans déjà après le coup de force du 25 juillet, aucune réforme économiques n’a eu lieu

Amine BEN GAMRA (*)



Deux ans aprs le coup de force du 25 juillet, les rformes conomiques dsesprment ncessaires ne se sont pas concrtises. Le dfi de rformer les politiques industrielles et ducatives et de faire face une fracture rgionale croissante na jamais t relev.





Si lon y ajoute la croissance rapide du secteur informel, qui ne paie pas dimpts et la croissance exponentielle de la contrebande en provenance de la Libye voisine, il est facile de comprendre pourquoi les performances conomiques du pays se sont dtriores.





Pour le moment, les moteurs de la croissance tunisienne tournent au ralenti. Les changes extrieurs se contractent et le dficit commercial se creuse. La consommation est assomme par une inflation leve et une chute du pouvoir dachat. Le tourisme a certes rebondi, mais continue de reposer sur un modle low cost dpass. La Tunisie nest pas parvenue amliorer sa place dans la chane de valeur du commerce mondial.





Si les dirigeants Tunisiens semblaient avoir oubli lconomie au cours des douze dernires annes, lconomie ne les avait pas oublis et tait revenue les percuter de plein fouet.



Cest lt, dans tout le pays, les gens ressentent les effets persistants dune crise conomique prolonge, ainsi que dune inflation leve aggrave par les chocs internationaux et la dpendance du pays lgard des importations alimentaires.



Farine, semoule, sucre, caf, pain Alors que ces aliments subventionns manquent rgulirement lappel, le prsident Kas Saed met en cause des spculateurs. Le discours de Mr le prsident dnonce un problme structurel aggrav par le dficit budgtaire de lEtat, qui a rduit de manire drastique limportation de certains produits.



Les menaces substantielles qui psent sur de nombreux moyens de subsistance tunisiens laissent peu de place lerreur, tandis que les bnfices exceptionnels promis par les avoirs confisqus des campagnes anti-corruption sont rests insaisissables.



Pire encore, l'image de marque de la Tunisie s'est dgrade l'gard des pays africains aprs que la Tunisie ait sign un partenariat global avec lUnion europenne qui se dchargent de la gestion des flux migratoires sur notre pauvre pays.





Pour conclure, malgr la refonte politique complte, y compris une nouvelle constitution et leffondrement de lexprience dmocratique tunisienne, limpasse dans laquelle se trouve notre conomie reste remarquablement inchange.



* Amine BEN GAMRA

Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie