Babnet

"بي بي سي" تعتذر بعد "سؤال غير لائق" لقائدة منتخب المغرب

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 06:18 قراءة: 0 د, 57 ث
      
وكالات - تقدمت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) باعتذار، بعد سؤال "غير لائق" وجهه مراسلها لأبرز لاعبة في منتخب المغرب، في مؤتمر صحفي على هامش مباراته مع ألمانيا في كأس العالم للسيدات.

وسأل صحفي "بي بي سي" لقائدة المنتخب غزلان الشباك، إذا ما كان منتخب المغرب يضم لاعبات "مثليات"، وكيف هي الحياة بالنسبة لهن في بلدهن.

...

ومع المفاجأة التي حلت بلاعبة منتخب المغرب، تدخل مسؤول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي حضر المؤتمر، قائلا: "أنا آسف. هذا سؤال سياسي للغاية. سنلتزم فقط بالأسئلة المتعلقة بكرة القدم من فضلك".

لكن المراسل أصر للحصول على إجابة، وتابع: "السؤال ليس سياسيا. إنه يتعلق بالناس. لا علاقة له بالسياسة".

إلا أن "بي بي سي" أصدرت اعتذارا جاء فيه أنها "تدرك أن السؤال لم يكن لائقا"، وقال متحدث باسمها، الثلاثاء، إن "بي بي سي لم يكن لديها أي نية للتسبب في ضرر".

وتلقى منتخب المغرب هزيمة ثقيلة أمام نظيره الألماني بسداسية نظيفة، الإثنين، في مونديال السيدات الذي تستضيفه نيوزيلندا.

وبعد 7 أشهر من وصول منتخب الرجال إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر، أصبح المغرب أول فريق عربي يخوض مباراة في كأس العالم للسيدات.

وتأمل اللاعبات المغربيات في تحقيق نتيجة أفضل في المواجهة المقبلة ضد كوريا الجنوبية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270480


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 26 جويلية 2023 | 8 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:33
16:15
12:33
05:20
03:36
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet32°
27° Babnet
الــرياح:
6.15 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-25
33°-23
41°-25
41°-30
39°-28
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (24 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39864 DT        1$ =3,05642 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juil)   671,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*