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الجزائر تعلن ارتفاع عدد الوفيات بسبب حرائق الغابات

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 20:49 قراءة: 0 د, 43 ث
      
وكالات - أعلنت وزارة الداخلية في الجزائر، الإثنين، أن عدد الوفيات نتيجة حرائق الغابات التي تجتاح مناطق بالبلاد ارتفع إلى 34، من بينهم 10 جنود، في ظل موجة حارة تشهدها منطقتا شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.

وقالت السلطات إن نحو 8 آلاف من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق.

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وأوضحت وزارة الداخلية أنها تواصل عمليات الإطفاء في مناطق بومرداس والبويرة وتيزي وزو وجيجل وبجاية وسكيكدة، حيث أجلي نحو 1500 شخص حتى الآن.

وفتحت السلطات تحقيقا قضائيا للوقوف على أسباب الحرائق.

وتجتاح شمال إفريقيا موجة حر كبيرة، وسجلت المنطقة درجات حرارة تصل إلى 49 درجة مئوية في بعض بلدات تونس التي اجتاحت فيها حرائق الغابات بلدة ملولا الحدودية.

وقال شهود لـ"رويترز"، إن الحرائق التي اندلعت في مناطق جبلية وصلت إلى منازل بعض السكان في البلدة، وأجبرت مئات العائلات على الفرار.

وقال مسؤول في الحماية المدنية إنه جرى إجلاء مئات من سكان البلدة في قوارب صيادين وسفن خفر السواحل.


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