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السعودية.. عقوبات بين 4 و15 سنة سجنا لـ23 أجنبيا متهمين بغسيل الأموال

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 18:08 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - سلط القضاء السعودي عقوبات تتراوح من 4 إلى 15 سنة سجنا على 23 أجنبيا من جنسيات آسيوية، بعد متابعتهم بغسيل الأموال، حيث ضبطوا على متن حافلة عند محاولتهم مغادرة المملكة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن إجراءات التحقيق كشفت عن حيازة المتهمين لأكثر من 4 ملايين ريال نقدا وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم، أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل، فيما تبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، فضلا عن أن المعنيين قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة.

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وأوقف المتهمون وأحيلوا إلى المحكمة المختصة، حيث أدينوا بتبييض الأموال، ليعاقب 16 منهم بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية بـ7 ملايين ريال لكل واحد منهم، فيما تراوحت عقوبات سجن البقية بين 4 إلى 8 سنوات وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم وإبعادهم عن البلاد بعد استنفاد العقوبات.


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