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دوي انفجارات في موسكو.. والعثور على حطام مسيّرة

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 06:17 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وكالات - أفادت وسائل إعلام روسية، بدويّ انفجارات في العاصمة موسكو، اليوم الإثنين، والعثور على حطام طائرة مسيرة.

وقالت وكالة تاس وموقع "ماش" الروسي، إنه تم العثور على شظايا طائرة مسيرة من دون طيار في شارع كومسومولسكي في العاصمة الروسية موسكو.

...

وبحسب خدمات الطوارئ لم تسجل إصابات، وفقا للمعلومات الأولية.

وبدورها قالت وكالة ريا نوفوستي إنه تم حظر حركة المرور على طول شارع كومسومولسكي.

وأظهرت لقطات متداولة على حسابات روسية على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من أحد المباني.

وقالت حسابات روسية على تلغرام إن مكان وقوع الطائرة المسيرة في كومسومولسكي ليس بعيدا عن وزارة الدفاع.

وذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن شهود عيان: "سمع صوت طائرة بدون طيار في السماء فوق كومسومولسكي في موسكو وبعد بضع دقائق وقع انفجار".

وأشارت إلى أن الأضرار مادية ولم تقع إصابات في مكان العثور على حطام الطائرة المسيرة.


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