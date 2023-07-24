دوي انفجارات في موسكو.. والعثور على حطام مسيّرة

وكالات - أفادت وسائل إعلام روسية، بدويّ انفجارات في العاصمة موسكو، اليوم الإثنين، والعثور على حطام طائرة مسيرة.



وقالت وكالة تاس وموقع "ماش" الروسي، إنه تم العثور على شظايا طائرة مسيرة من دون طيار في شارع كومسومولسكي في العاصمة الروسية موسكو.





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