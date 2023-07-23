وكالات - أجرت فرق الإسعاف اليونانية "أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق" في جزيرة رودوس السياحية التي يجتاحها حريق كبير لليوم السادس على التوالي الأحد، على ما أفادت المتحدثة باسم الشرطة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كونستانتيا ديموغليدو "إنها أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق (...) جرى كل شي على ما يرام، والتزم الجميع وخصوصا السياح بتعليماتنا"، مضيفة "اضطررنا إلى إخلاء منطقة فيها ثلاثون ألف شخص".





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