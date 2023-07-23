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فيديو لاقتراب طائرتي ركاب من بعضهما فوق الرياض

Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 - 08:25 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو لمرور طائرة ⁧‫"الخطوط السعودية‬⁩ B777-300" و"فلاي ناس‬⁩ A320 neo" بالقرب من بعضهما فوق جبال ⁧‫طويق ‬⁩ومدينة ⁧الرياض‬⁩.

ووفقا لحساب "الطيران السعودي" عبر "تويتر"، فإن "الارتفاع بين الطائرات 60 متر فقط.. 200 قدم".

...

‏وقاد مدير اسطول طائرات 777 بالخطوط السعودية ‏الكابتن ممدوح بخاري طائرة الخطوط السعودية، فيما قاد ‏الكابتن فهد اليحيى، طائرة فلاي ناس...


وأظهر الفيديو، اقتراب الطائرتين من بعضهما البعض، وذلك قبل هبوطهما بسلام في مطار الملك خالد الدولي، فيما أعرب مغردون عن دهشتهم من المشهد الحابس للأنفاس.

الفيديو مقتطف من العرض الجوي لليوم الوطني السعودي الـــ92 لعام 2022 الفيديو الكامل أسفل الصفحة



وقال أحد النشطاء: "60 متر فقط، هذه مخاطرة كبيرة لأن الطائرة تولد تيارات قد تعصف بالأخرى"، ورد آخر: "المنظر من الاخر خيالي ورائع".

وأضاف مغرد: "هذه المناورات لا تتم إلا بعد أخذ الإذن من السلطة التشريعيه. الفرق بين الطائرات يتجاوز 500 قدم بالتأكيد من أجل السلامة وتفادي الزوابع الهوائيه بين الطائرات. قبل تطبيق هذه المناوره في السماء تم تطبيقها نظريا على الأرض. ودرسو فيها طبيعة المنطقة والعوائق بها وحالات الطوارئ".



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