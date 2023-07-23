بالفيديو.. هدف "مذهل" في مصر على طريقة روبرتو كارلوس

أعاد اللاعب المصري ذكريات البرازيلي روبرتو كارلوس، بهدف "مذهل"، مشابه لذلك الذي سجله النجم البرازيلي في مرمى منتخب فرنسا عام 1997.



وأصبح اللاعب المصري محمد شكري حديث وسائل الإعلام، بعد هدفه المذهل لفريقه سيراميكا كليوباترا، في مرمى نادي المصري البورسعيدي، ضمن نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، مساء السبت.





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