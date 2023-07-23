Babnet

بالفيديو.. هدف "مذهل" في مصر على طريقة روبرتو كارلوس

Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 - 06:37 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعاد اللاعب المصري ذكريات البرازيلي روبرتو كارلوس، بهدف "مذهل"، مشابه لذلك الذي سجله النجم البرازيلي في مرمى منتخب فرنسا عام 1997.

وأصبح اللاعب المصري محمد شكري حديث وسائل الإعلام، بعد هدفه المذهل لفريقه سيراميكا كليوباترا، في مرمى نادي المصري البورسعيدي، ضمن نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، مساء السبت.

...

وسدد شكري ركلة حرة "صاروخية" من مسافة أكثر من 30 مترا، وتشابهت الكرة بركلة روبرتو كارلوس الشهيرة، حيث التفت في الهواء من قوتها، وسكنت الشباك.

واشتهر المدافع روبرتو كارلوس بتسديدته "الالتفافية" في مرمى منتخب فرنسا، ضمن بطولة ودية عام 1997.

وساهم شكري وركلته "الصاروخية" في تحقيق نادي سيراميكا كليوباترا أول لقب في تاريخ النادي، بانتصاره 4-1 على المصري، وتحقيقه كأس الرابطة المصرية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270325


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 23 جويلية 2023 | 5 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:18
19:36
16:15
12:33
05:18
03:33
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet42°
33° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet31°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-31
46°-33
45°-27
32°-26
33°-24
  • Avoirs en devises
    22978,7

  • (21 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,40498 DT        1$ =3,03982 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juil)   466,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*