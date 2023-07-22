السعودية.. رئاسة شؤون الحرمين تستهل أول خطبة من العام الهجري 1445 بمنبر جديد

وكالات - كشفت رئاسة شؤون الحرمين الستار عن المنبر الجديد للحرم المكي، حيث يتميز بطراز إسلامي فريد، فيما يتزامن ذلك مع خطبة الجمعة الأولى من العام الهجري 1445.



وافتتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطبة صلاة الجمعة للعام الهجري 1445، بمنبرها الجديد الذي يأتي بطراز إسلامي فريد، وذلك انطلاقا من الهوية الجديدة للرئاسة التي أطلقتها هذا العام، المستوحاة من الرواق السعودي.





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