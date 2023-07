فيلم Barbie .. باربي تضيف لمسة وردية لـ غوغل

قصة فيلم Barbie

أبطال فيلم Barbie باربي

متى يعرض فيلم باربي Barbie ؟

ليست هذه هي المرة الأولى التي تخصص فيها Google تجربة البحث الخاصة بها للترويج لفيلم أو مسلسل، في الماضي، تفاجئ الجمهور ومحبي مسلسل الماندلوري Mandalorian عند كتابة اسم العمل في شريط محرك البحث يظهر كائن فضائي غريب ورسوم متحركة زاحفة، أما مسلسل The Last Of Us فيظهر خلال البحث عليه مجموعة من الفطر والأعشاب الغريبة.في إطار كوميدي مستوحى من عالم باربي، تدور أحداث فيلم Barbie في عالم يطلق عليه اسم باربي لاند، وتتوالي الكثير من المواقف للدمى الشهيرة.يشارك في بطولة Barbie : مارجو روبي Margot Robbie، رايان غوسلينغ Ryan Gosling، أريانا جرينبلات Ariana Greenblatt، كينجسلي بن أديرKingsley Ben-Adir، إيما ماكي Emma Mackey، هاري نيف Hari Nef، ويل فيرل Will Ferrell، الفيلم من إخراج وكتابة Greta Gerwig.من المقرر أن يعرض فيلم Barbie في دور العرض في 21 يوليو الجاري 2023.