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جوهانسبرغ .. كل الشارع طار بفعل انفجار غامض

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 06:17 قراءة: 0 د, 52 ث
      
وكالات -
هز انفجار غامض شارعا مزدحما في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأظهرت كاميرات المراقبة من مبنى مطل على الشارع في جوهانسبرغ لحظات الانفجار، الذي وقع تحت الإسفلت، إذ طارت بفعله مركبات كانت تسير أو متوقفة على جانب الطريق الواقع في المنطقة التجارية من المدينة.

...

ويظهر الفيديو عددا من المارة الذين ركضوا خوفا نحو بناية مجاورة بفعل الانفجار المباغت.

وأظهرت لقطات بعد الانفجار وجود فجوة كبيرة في الشارع وتصدعا كبيرا في الإسفلت.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ إن 11 شخصا أصيبوا في الانفجار.

الانفجار الغامض

احتاج بعض الموجودين في المركبات إلى تدخل من أجل إنقاذهم بعدما حوصروا داخلها.
لم تؤكد السلطات حتى الآن السبب الذي أدى إلى وقوع هذا الانفجار.
يُعتقد أن الأمر ناتج عن تسرب غاز خاصة مع إبلاغ سكان عن تسرب وانتشار روائح غريبة في المنطقة.
الشركة التي تدير أنبوب الغاز في المنطقة نفت أن يكون الغاز السبب وراء الانفجار، وقالت إنه لا توجد أي إشارة على تسربه.
دعت السلطات السكان إلى تجنب المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.


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