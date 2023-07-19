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نصرالله: علينا قراءة تاريخ لبنان لنستفيد من العبر ولا نكرر تلك التجارب ولا يعود الشعب للحروب الأهلية

Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 - 06:19 قراءة: 0 د, 53 ث
      
وكالات -
قال أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، "علينا قراءة تاريخ لبنان لنستفيد من العبر ولا نكرر تلك التجارب ولا يعود الشعب اللبناني للحروب الأهلية".

وأضاف في كلمة، خلال الإحياء المركزي لليالي عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن "التاريخ مهم جدا ويجب أن نطلع عليه ونستفيد منه".

...

وتابع قائلا: "وأنا أشدد على قراءة تاريخ لبنان لنستفيد من عبر التاريخ حتى لا نكرر تلك التجارب وحتى لا يعود الشعب اللبناني إلى الحروب الأهلية"، مشيرا إلى أن "التاريخ مليء بالخيبات وهناك قوانين وسنن حاكمة ثابتة في التاريخ وتتعلق بالمجتمع ومن يتحداها يخسر ومن يوظف هذه القوانين يربح".

وخلال كلمته صرح بأن القصص في القرآن الكريم هي عبر ودروس للناس، وأكثر نبي تحدث عنه القرآن الكريم هو موسى عليه السلام وأكثر قوم ورد ذكرهم هم بنو إسرائيل".

وأوضح أن "الله عرّفنا على بني اسرائيل ومن هنا نحن في المقاومة قرأنا القرآن الكريم واستفدنا من كل ما أخبرنا به عن بني إسرائيل، والقرآن أخبرنا أنهم أكثر الناس حرصا على الحياة وحرّفوا الكلم عن مواضعه، وكذلك أخبرتنا الأحاديث عنهم".

ولفت إلى أن "كثرة الكلام عن بني إسرائيل هو تحذير للمسلمين منهم ومن خطرهم".


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