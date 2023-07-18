أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتراجع إمدادات الخام الأميركية

وكالات -

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التداولات الآسيوية المبكرة الثلاثاء بعد هبوطها في الجلسة الماضية بفعل نمو أقل من المتوقع للاقتصاد الصيني، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون تراجعا في إمدادات الخام الأميركية.



ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع في وقت لاحق الثلاثاء، إذ من المتوقع أن تظهر أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح في الأسبوع الماضي.





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