Babnet

"أوشن غيت" المالكة لـ"تيتان" تحذف حساباتها على مواقع التواصل

Publié le Samedi 15 Juillet 2023 - 06:32 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات -
أغلقت شركة "أوشن غيت"، المالكة لغواصة "تيتان" السياحية الغارقة بالقرب من مكان كارثة سفينة "تيتانيك" في المحيط الأطلسي، موقعها على الإنترنت وحذفت كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت شركة "أوشن غيت" على موقعها بلاغا بأنها علقت كافة أنشطتها التجارية والأبحاث، وفقا لما ذكرته وكالة نوفوستي للأنباء.

...

وحذفت الشركة حساباتها على "إنستغرام" و"فيسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن"، ويوتيوب.
أخبار ذات صلة:
بينهم ملياردير شهير.. رجال أعمال ضمن ركاب الغواصة المفقودة...

يشار إلى أن الغواصة "تيتان" فقدت في مياه المحيط الأطلسي في الثامن عشر من يونيو الماضي، وكان على متنها 5 أشخاص.

وفقدت الغواصة السياحية أثناء رحلة إلى حطام سفينة "تيتانيك" العملاقة التي غرقت في عام 1912 بنتيجة اصطدامها بجبل من الجليد.

وتم العثور على حطام الغواصة بعد 4 أيام من فقدان الاتصال بها، وتم انتشال الحطام مع رفات الركاب المفترضة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269904


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 15 جويلية 2023 | 27 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:40
16:15
12:32
05:12
03:24
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet44°
24° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
44°-24
41°-30
39°-30
38°-29
39°-29
  • Avoirs en devises
    23043,5

  • (14 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39400 DT        1$ =3,04438 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juil)   1290,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*