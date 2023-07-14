بطولة مصر: التونسي علي معلول هداف مع فريقه الاهلي

ساهم الدولي التونسي علي معلول في فوزه فريقه الاهلي المصري في مباراة الدربي امام الزمالك بأربعة أهداف لهدف واحد في قمة الجولة الحادية والثلاثين من بطولة مصر لكرة القدم.



وكان معلول سجل الهدف الثالث للاهلي في الدقيقة 45 ز1 بعد ان كان الفريق متقدما بثنائية لحسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 ليختتم محمد شريف التسجيل في الدقيقة 90 ز4.

وجاء هدف الزمالك الوحيد عن طريق سيد زيزو في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.



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