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بطولة مصر: التونسي علي معلول هداف مع فريقه الاهلي

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 09:00 قراءة: 0 د, 44 ث
      
ساهم الدولي التونسي علي معلول في فوزه فريقه الاهلي المصري في مباراة الدربي امام الزمالك بأربعة أهداف لهدف واحد في قمة الجولة الحادية والثلاثين من بطولة مصر لكرة القدم.

وكان معلول سجل الهدف الثالث للاهلي في الدقيقة 45 ز1 بعد ان كان الفريق متقدما بثنائية لحسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 ليختتم محمد شريف التسجيل في الدقيقة 90 ز4.
وجاء هدف الزمالك الوحيد عن طريق سيد زيزو في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.
...


وعزز الأهلي مركزه في صدارة البطولة المصرية برصيد 78 نقطة جمعها من 30 مباراة بواقع 24 انتصارا و6 تعادلات.

وبهذه المباراة لعب الأهلي والزمالك 126 مباراة في البطولة ، حقق 49 فوزا مقابل 27 فوزا للزمالك، وانتهت 50 مباراة بالتعادل بين الفريقين.


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