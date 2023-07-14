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وفاة النائب السابق محمد كمال الحمزاوي

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 08:28 قراءة: 0 د, 19 ث
      
توفي يوم أمس الخميس محمد كمال الحمزاوي النائب السابق كمال الحمزاوي ورئيس المستقبل الرياضي بالقصرين بعد صراع مع المرض

والحمزاوي هو أحد رموز مستقبل القصرين، وسيّر الفريق في فترات عديدة، حقق فيها نجاحات في القسم الوطني منذ ثمانينات القرن الماضي.

...

والفقيد هو رجل أعمال وسياسي أيضا مثّل ولاية القصرين في البرلمان في عدة دورات قبل الثورة وبعدها.

رحم الله الفقيد وأسكنه فراديس جنانه




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