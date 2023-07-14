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العثور لأول مرة على آثار مركبات عضوية على سطح المريخ

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 06:15 قراءة: 0 د, 52 ث
      
وكالات -
أعلنت ناسا أن المركبة المريخية الجوالة Perseverance عثرت لأول مرة على آثار مركبات عضوية في حفرة على سطح المريخ.

وتشير مجلة Nature إلى أن علماء من بلدان مختلفة ساهموا في هذه الدراسة. ووفقا لهم: "عثر المسبار في صخور قاع الحفرة على آثار تتوافق مع عدد من الجزيئات العضوية تحتوي على حلقة أو حلقتين من الكربون". ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد نوع المواد العضوية التي عثر عليها.

...

وقد توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل الصور الفائقة الدقة التي التقطها المسبار في فوهة جيزيرو التي قطرها أكثر من 45 كلم. وتشير الاختلافات في طبيعة وتوزيع الجزيئات العضوية التي عثر عليها إلى أن عمليات مختلفة لتغيير البيئة المائية حدثت مرة واحدة على سطح المريخ. ويحتمل أن يكون هذا قد ساهم في تنوع المواد العضوية التي لا تزال موجودة.

ويتطلب تأكيد الأصل العضوي للمواد المكتشفة إعادة هذه العينات إلى الأرض بواسطة بعثة Mars Sample Return التي ستنطلق عام 2027.

ووفقا للعلماء، يمكن لوجود وتوزيع المواد العضوية المحفوظة على سطح الكوكب الأحمر أن يزود العلماء بمعلومات أساسية حول دورة الكربون على الكوكب وإمكانية وجود الحياة عليه طوال تاريخه.


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