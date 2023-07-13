سعد لمجرد يطلق أغنيته الجديدة "قولي متى" بمزيج هندي

أصدر الفنان المغربي سعد لمجرد أغنيته الجديدة بعنوان "قولي متى" يجمعه بالمطربة الهندية شريا غوشال، التي اشتهرت بتقديم مجموعة من الأغاني الخاصة بالأفلام الهندية.



وحققت الأغنية في 24 ساعة أزيد من 3.1 مليون مشاهدة، إذ تدور أحداثها حول إحدى الاساطير القديمة لفتاة ثرية وتتمتع بقدر كبير من الجمال، ويجبرها والدها على الزواج من ملك في مملكة مجاورة له ولكنها تنتظر مجيئ الشاب البسيط الذي تقع في حبه لينقذها من هذه الزيجة.

يذكر أن لمجرد طرح مؤخرا، أغنية بعنوان «آش اخبارك»، ويتعاون في الأغنية مع مجموعة من الممثلين من المغرب ضمت عمر لطفي، صفاء حبيركو، رشيد رفيق، وحسن الكنوني.



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