شيانتيك تودع ويمبلدون من دور الثمانية أمام سفيتولينا

ودعت البولونية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا في التنس بطولة ويمبلدون من دور الثمانية بعد الخسارة 7-5 و6-7 و6-2 أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المشاركة ببطاقة دعوة اليوم الثلاثاء.



وبلغت سفيتولينا، التي عادت لبطولات المحترفات في أفريل بعد ولادة طفلتها في أكتوبر الماضي، الدور قبل النهائي للبطولة الكبرى المقامة على ملاعب عشبية للمرة الثانية في أربع سنوات.