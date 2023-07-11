Babnet

شيانتيك تودع ويمبلدون من دور الثمانية أمام سفيتولينا

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 17:15 قراءة: 0 د, 17 ث
      
ودعت البولونية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا في التنس بطولة ويمبلدون من دور الثمانية بعد الخسارة 7-5 و6-7 و6-2 أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المشاركة ببطاقة دعوة اليوم الثلاثاء.

وبلغت سفيتولينا، التي عادت لبطولات المحترفات في أفريل بعد ولادة طفلتها في أكتوبر الماضي، الدور قبل النهائي للبطولة الكبرى المقامة على ملاعب عشبية للمرة الثانية في أربع سنوات.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269681


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 11 جويلية 2023 | 23 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:42
16:15
12:32
05:09
03:20
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet39°
37° Babnet
الــرياح:
3.81 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-28
42°-28
42°-28
38°-28
44°-29
  • Avoirs en devises
    23236,2

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,36500 DT        1$ =3,09837 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   1231,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*