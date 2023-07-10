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6 قتلى في هجوم على حضانة للأطفال جنوب الصين

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 06:34 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وكالات -
قُتل 6 أشخاص وجُرح آخر في هجوم على دار حضانة في ليانغيانغ بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين، الإثنين، وفق متحدثة باسم حكومة المدينة.

وقالت المتحدثة: "بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ.. واعتقل مشتبه به".

...

وقالت الشرطة في وقت لاحق إن حادث طعن وقع في روضة الأطفال، وأدى لسقوط الضحايا.

وأوضحت الشرطة بحسب "بي بي سي" أن الرجل الموقوف يبلغ من العمر 25 عاما، وأنها تحقق في سبب الهجوم.

ولم تكشف الشرطة أي تفاصيل لكنها وصفت الواقعة بـ "الاعتداء المتعمد".

ووقع الهجوم قرابة الساعة 7:40 صباحا بحسب التوقيت المحلي، حسبما ذكرت وكالة نيوز نتورك الصينية الرسمية.

يشار إلى أن الصين تحظر بشدة حيازة المواطنين للأسلحة، ومع ذلك فقد وقع عدد من حوادث الطعن في السنوات القليلة الماضية، وفقا لفرانس برس.

سُجلت هجمات قاتلة استهدفت بشكل خاص مدارس على مستوى البلاد، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالمدارس.


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