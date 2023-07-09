أردوغان وبايدن يتحادثان حول عضوية أوكرانيا والسويد في الناتو وتوريد طائرات إف-16

وكالات -

قالت الرئاسة التركية إن رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ناقش خلالها الطرفان مسألة عضوية أوكرانيا والسويد في الناتو، ومسألة توريد طائرات إف-16 لأنقرة.



وجاء في بيان الرئاسة التركية إنه "خلال المفاوضات، تمت مناقشة موقف أوكرانيا في الناتو، وعضوية السويد في الناتو، وتوريد طائرات F-16، وعملية العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي. واتفق الجانبان على الاجتماع شخصيا في فيلنيوس. (في قمة الناتو) وبحث العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة والشؤون الإقليمية بالتفصيل".





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وقال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال المحادثات إن "السويد اتخذت بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، من خلال تعديل قوانين مكافحة الإرهاب، لكن حقيقة أن أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، يواصلون التظاهر بحرية ويمدحون الإرهاب، يجعل الخطوات المتخذة عديمة الجدوى".



وقال أردوغان أيضا إنه "من الخطأ ربط طلب تركيا لمقاتلات "إف-16" بعضوية السويد، وشكر الرئيس الأمريكي بايدن، على دعم طلب تركيا إف-16".



واختتم البيان بالقول إن "الرئيس أردوغان أعلن أن تركيا مبدئية وصادقة بشأن مسألة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وقال إن أنقرة تتوقع إحياء عملية العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وتريد من الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي وقيادة الاتحاد الأوروبي إعطاء إشارة واضحة وقوية بدعم عضوية تركيا في قمة فيلنيوس".