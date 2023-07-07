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مصير قائد فاغنر.. غموض يحيط مكان تواجد بريغوجين

قائد مجموعة فاغنر
Publié le Vendredi 07 Juillet 2023 - 10:58 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات -
جاءت تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لتضيف المزيد من الغموض على مصير قائد مجموعة فاغنر التي قادت التمرد الفاشل في روسيا.

لوكاشينكو قال إن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ليس في بيلاروسيا، مشيرا إلى أنه في موجود في مدينة سان بطرسبرغ في روسيا وهو أمر عكس ما أعلن سابقا وفقا لاتفاق توسط فيه الرئيس البيلاروسي لوقف تمرد المجموعة.

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وأضح لوكاشينكو أنه سيتم توقيع اتفاقية مع المجموعة في حال انتقالها إلى بيلاروسيا، وخلال لقاء مع صحفيين أجانب، حاول تهدئة مخاوف الغرب، سواء من وجود عناصر من فاغنر، أو نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضي بلاده قائلا إن هذه الأسلحة لن تستخدم لمهاجمة دول أخرى وإنها موجود للدفاع عن النفس فقط.


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