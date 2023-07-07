أكثر من 80 جريحا بتصادم حافلتين في نيويورك

وكالات -

قالت إدارة الإطفاء الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 80 شخصا أصيبوا جراء تصادم بين حافلتين في مدينة نيويورك.



وقع الحادث بمنطقة مانهاتن في حوالى الساعة السابعة مساء عندما اصطدمت حافلة سياحية ذات طابقين بحافلة شبكة مواصلات عامة.





...