فرنسا: وفاة رجل إطفاء أثناء إخماده حرائق السيارات وتوقيف 157 شخصا على خلفية أعمال الشغب

فرانس 24 -

قالت مصادر في الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل الإثنين "أكثر من 220 رئيس بلدية تضررت" جراء أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الفتى نائل برصاص شرطي في نانتير الثلاثاء الماضي. فيما نادى رؤساء البلديات السكان إلى التجمع تنديدا بالاعتداء على منزل رئيس بلدية من قبل مجهولين صباح الأحد، حيث اقتحموا منزله بسيارة ثم أضرموا النار فيه بينما كانت زوجته وطفلاه بالداخل. وأعلن المدعي العام المحلي فتح تحقيق بتهمة الشروع بالقتل، فيما لم يتم القبض على أي مشتبه بهم.كما أعلن صباح اليوم عن وفاة رجل إطفاء عمره 24 عاما في سان دوني ضاحية باريس الشمالية أثناء إخماده حرائق السيارات...