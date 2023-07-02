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بالفيديو.. سقوط مروع لطفل من لعبة "زيبلاين" في المكسيك

Publié le Dimanche 02 Juillet 2023 - 06:51 قراءة: 0 د, 19 ث
      
في مشهد صادم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي سقط أحد الأطفال أثناء خوضه تجربة لعبة الانزلاق الحر، المعروفة بـ "الزيبلاين"، من ارتفاع شاهق.

ويظهر الطفل معلقا على حبل الانزلاق برفقة شخص آخر، وبمنتصف الطريق وعلى ارتفاع عالي سقط الطفل عن الحبل.

...

وذكرت بعض صفحات مواقع التواصل أن الحادثة وقعت في أحد غابات المكسيك، والطفل سقط من ارتفاع 12 متر تقريبا.


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