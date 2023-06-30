Babnet

مجلس الأمن الدولي ينهي مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي

Publié le Vendredi 30 Juin 2023 - 22:20 قراءة: 0 د, 51 ث
      
فرانس 24 -
قرر مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي.

وينص هذا القرار على إنهاء مهمة البعثة في مالي "اعتبارا من 30 حزيران/يونيو" ووقف أنشطة جنود حفظ السلام ابتداء من أول تموز/يوليو تمهيدا لتنظيم عودة هؤلاء "بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر".

...

هذا، وجاء التصويت بعد أسبوعين من وصف وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب مهمة الأمم المتحدة التي بدأت عام 2013 بأنها "فاشلة"، وطلب أمام مجلس الأمن الدولي إنهاءها فورا.

ويذكر أن علاقات مالي مع الأمم المتحدة بدأت بالتدهور وبشكل حاد منذ انقلاب عام 2020 الذي جلب إلى السلطة نظاما عسكريا، أوقف أيضا التعاون الدفاعي مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. ثم تحالف المجلس العسكري مع روسيا واستعان بمجموعة فاغنر المسلّحة.

ومن جانبه، قال الدبلوماسي الأمريكي جيفري ديلورينتيس لمجلس الأمن "نأسف بشدة لقرار الحكومة الانتقالية التخلي عن(مينوسما) وللضرر الذي سيلحقه ذلك بشعب مالي". مضيفا أن الولايات المتحدة صوتت لصالح القرار لأنها وافقت على الجدول الزمني للانسحاب.

وإلى ذلك، تحتاج بعثة حفظ السلام إلى موافقة الدولة المضيفة لمواصلة ممارسة مهمتها.

فرانس24/أ ف ب



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269117


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 30 جوان 2023 | 12 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:14 12:30 05:03 03:12
Babnet
26°
 Babnet34° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2431°-2331°-2232°-2232°-23
  • Avoirs en devises
    22793,4

  • (30 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37605 DT        1$ =3,08893 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juin)   349,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*