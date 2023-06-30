سي إن إن: الجنرال "هرمجدون" كان قائدا سريّا في فاغنر

وكالات -

قالت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية إنها حصلت على وثائق حصرية تشير إلى أن الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين كان عضوًا سريًا ومن كبار الشخصيات في شركة فاغنر العسكرية الخاصة.



وأظهرت الوثائق، بحسب سي إن إن، أن نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا سوروفيكين الملقب بـ"هرمجدون" لديه رقم تسجيل شخصي لدى فاغنر، مضيفة أنه تم إدراج سوروفيكين مع ما لا يقل عن 30 من كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الروس، كأعضاء مهمين في فاغنر.





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