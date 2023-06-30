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سي إن إن: الجنرال "هرمجدون" كان قائدا سريّا في فاغنر

Publié le Vendredi 30 Juin 2023 - 06:22 قراءة: 1 د, 14 ث
      
وكالات -
قالت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية إنها حصلت على وثائق حصرية تشير إلى أن الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين كان عضوًا سريًا ومن كبار الشخصيات في شركة فاغنر العسكرية الخاصة.

وأظهرت الوثائق، بحسب سي إن إن، أن نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا سوروفيكين الملقب بـ"هرمجدون" لديه رقم تسجيل شخصي لدى فاغنر، مضيفة أنه تم إدراج سوروفيكين مع ما لا يقل عن 30 من كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الروس، كأعضاء مهمين في فاغنر.

...

وما يزال الغموض يحيط بمصير سوروفيكين في الوقت الذي رفض فيه الكرملين الرد على الأسئلة ذات الصلة.

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ولم يجر الإعلان عن وضع أو مكان الجنرال الروسي، منذ إحباط تمرد عسكري لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

وتوارى سوروفيكين عن الأنظار منذ يوم السبت، حينما ظهر في مقطع فيديو يناشد فيه يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر إنهاء التمرد.

وبدا منهكا في ذلك المقطع. ووردت حينها تقارير غير مؤكدة تفيد بأن الأجهزة الأمنية تحقق معه.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نشرت تقريرا، نقلت فيه عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الجنرال سيرغي سوروفيكين كان على علم مسبق بالتمرد قبل وقوعه في مطلع الأسبوع.

وأحال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، الأسئلة عن سوروفيكين إلى وزارة الدفاع التي لم تصدر بيانا حتى الآن بشأنه.

وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان من الممكن أن يوضح الكرملين وضع سوروفيكين، قال بيكسوف: "لا، للأسف لا".

وأضاف: "لذلك أوصيكم بالتواصل مع وزارة الدفاع، هذا اختصاصها".


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