جنرال روسي "خائن" علم بمخطط فاغنر.. من هو سيرغي سوروفيكين

وكالات -

لا يزال الغموض يحيط تفاصيل التمرد القصير الذي شنه قائد فاغنر يفغيني بريغوجين ضد السلطات في موسكو نهاية الأسبوع الماضي، وما إذا كانت هناك شخصية خفية أو "جنرال خائن" قدم له العون والدعم في مسعاه.



فيما رجح مسؤولون أميركيون أن يكون الجنرال سيرغي سوروفيكين، القائد الروسي الأعلى السابق للعمليات في أوكرانيا على علم مسبق بخطط بريغوجين للتمرد على القيادة العسكرية.





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