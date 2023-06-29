فرانس 24 -

استدعت إصابة المغنية الشهيرة مادونا بـ"عدوى بكتيرية حادة" إدخالها المستشفى وإيداعها وحدة العناية المركزة لبضعة أيام وإرجاء جولة حفلاتها، التي كان من المقرر أن تستهلها في كندا في منتصف تموز/يوليو المقبل، بحسب ما أعلن مدير أعمالها غي أوسيري الأربعاء.



وأوضح أوسيري في منشور عبر حسابه على إنستاغرام أن صحة المغنية البالغة 64 عاما "تتحسن لكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية"، مؤكدا أن "من المتوقع أن تشفى تماما"، لكنه لم يذكر ما إذا كانت لا تزال في المستشفى أم أنها تتابع العلاج في منزلها.





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وكتب أوسيري أن "مادونا أصيبت في 24 حزيران/يونيو الجاري بعدوى بكتيرية حادة استلزمت مكوثها بضعة أيام في وحدة العناية المركزة".



وأضاف "في الوقت الراهن، علينا أن نعلق كل التزامتها ومنها جولة حفلاتها" التي كان من المقرر أن تكون أولاها في 15 تموز/يوليو المقبل في مدينة فانكوفر الكندية، واعدا بالإعلان "قريبا" عن مواعيد جديدة لإطلالاتها في أمريكا الشمالية وأوروبا.



وكان من المفترض أن تشمل الجولة العالمية التي بيعت تذاكر حفلاتها بالكامل تقريبا محطات في مدن أمريكية عدة هي ديترويت وشيكاغو وميامي ونيويورك، حيث بدأت مسيرتها إلى النجومية لأكثر من أربعة عقود.



أما في أوروبا، فكان برنامج حفلات صاحبة أغنية "لايك إيه فيرجِن" وسواها يستمر إلى الخريف، ويشمل لندن وبرشلونة وباريس.







فرانس24/ أ ف ب