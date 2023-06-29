السعودية: مقتل شخصين بينهما مسلح في تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأمريكية بجدة

وكالات -

قتل شخصان بينهما مسلح مساء الأربعاء في تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأمريكية في جدة غرب السعودية، على ما أفادت وزارة الداخلية السعودية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة (غرب) أنه مساء الأربعاء "توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية بمحافظة جدة وترجل منها حاملا سلاحا ناريا في يده" قبل أن تضيف "بادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه ... ونتج عن تبادل النار مقتله وأحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية".





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وأضاف المتحدث باسم الشرطة "لا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث".