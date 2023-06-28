أسعار النفط تقفز بفعل تراجع كبير بمخزونات الخام الأميركية

وكالات -

حلقت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة،الأربعاء، لتعكس تراجعات سابقة خلال الجلسة، متأثرة ببيانات مفاجئة حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأميركية.



وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، انخفاض مخزونات النفط بـ 9.6 مليون برميل في أحدث أسبوع إلى 453.7 مليون برميل.





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