Babnet

بوريل بشأن فاغنر: الوحش الذي خلقه بوتين انقلب عليه السياسة السياسة

Publié le Mercredi 28 Juin 2023 - 06:29 قراءة: 1 د, 0 ث
      
وكالات -
أكد المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، أن “الاستنتاج الأهم يكمن في أن الحرب التي شنها بوتين على أوكرانيا، والوحش الذي خلقه، أي مجموعة (فاغنر) العسكرية الخاصة، انقلبت ضد مُنشئها، لتقهقر القوة العسكرية وتضع النظام السياسي بمأزق”.

ولدى وصوله إلى مقر اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أضاف ممثل الدبلوماسية الأوروبية معلقاً على الأحداث الأخيرة في روسيا: “أعتقد أن الاستمرار بدعم أوكرانيا قد أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى”، وذلك “لأن ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي يوضح أن الحرب ضد أوكرانيا تسببت بحدوث تصدعات في القوة الروسية، وباتت تؤثر على نظامها السياسي”.

...

وذكر بوريل، أن “من المؤكد أننا نتابع عن كثب ما يحدث، لكن ها هو الوقت قد حان لمواصلة دعم أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى وهذا ما سنفعله”. واختتم بالقول، إنه “ليس من الجيد بالتأكيد أن نرى أن قوة نووية مثل روسيا يمكن أن تدخل مرحلة من عدم الاستقرار السياسي”.

ووفقاً لمصادر إعلامي، فقد أطلقت مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة الأسبوع المنصرم، تمرداً مسلحاً ضد القيادة العسكرية للبلاد، وبدأ مقاتلوها بالتراجع السبت، بعد أن قطعوا الطريق إلى موسكو تقريباً، في تحرك يقلل خطر تمثيل تحد كبير لقبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة، وفي خطوة قال زعيم المجموعة يفجيني بريغوجن إنها ستجنب البلاد إراقة الدماء.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269023


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 28 جوان 2023 | 10 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:14 12:30 05:03 03:11
Babnet
28°
 Babnet34° Babnet % 47 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2433°-2536°-2531°-2431°-22
  • Avoirs en devises
    22823,5

  • (27 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36946 DT        1$ =3,09325 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juin)   271,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*