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إدانة الرئيس السابق لشركة "أودي" الألمانية للسيارات بتهم فساد

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 10:52 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات -
أدانت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء رئيس شركة "أودي" السابق روبرت شتادلر، بتهمة الفساد في فضيحة انبعاثات مضرة بالبيئة من سيارات الشركة.

وأوردت وكالة الأنباء الألمانية أن محكمة ولاية ميونيخ حكمت على شتادلر بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ، وأمرته بسداد غرامة كبيرة في إطار اتفاق بين محاميه والقاضي والادعاء العام بعد إقراره بالذنب الشهر الماضي.

...

واعترف الرئيس السابق لشركة السيارات الفاخرة التابعة لـ"فولكس فاغن" بارتكاب مخالفات، مبديا أسفه لعدم إبقائه السيارات المصدرة للانبعاثات خارج السوق حتى بعد انتشار الفضيحة.

ووجه الادعاء لشتادلر تهم الاحتيال والادلاء بشهادة مزيفة، وقال إنه سمح ببيع سيارات تحتوي على برمجيات تزوير للانبعاثات، رغم كشف وكالة حماية البيئة الأمريكية عن ذلك في سبتمبر 2015.

وكلفت الفضيحة شركة "فولكس فاغن" غرامات وتسويات بما يزيد على 30 مليار دولار، كما شهدت سجن اثنين من المديرين التنفيذيين الأمريكيين.


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