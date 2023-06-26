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بوتين: من قاد التمرد سيقف أمام العدالة

Publié le Lundi 26 Juin 2023 - 20:21 قراءة: 0 د, 23 ث
      
في كلمة له، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:

سندافع عن سيادة الدستور وأمن مواطنينا.
من قاد التمرد سيقف أمام العدالة.
...

يريدون تقسيم المجتمع الروسي من خلال تخطيط وتنظيم هذا التمرد.
أشكر جنود وقيادات فاغنر لاتخاذهم قرار عدم الذهاب لسفك الدماء ولديهم اليوم فرصة للتعاقد مع وزارة الدفاع.
مقاتلوا فاغنر كانوا وطنيين وعادوا حقنا للدماء.
بإمكان عناصر فاغنر توقيع عقود مع وزارة الدفاع أو الذهاب إلى بيلاروسيا.
تضامن شعبنا أثبت أنه يمكن مواجهة أي تهديد أو استفزازات.


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