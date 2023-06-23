وصول نحو 1.5 مليون حاج أجنبي إلى السعودية

وقالت وزارة الإعلام السعودية أمس الخميس، إن أكثر من 1.49 مليون حاج أجنبي وصلوا عبر موانئها الدولية حتى الأربعاء، فيما يسافر 1.43 مليون عن طريق الجو.

وتوقع مسؤولون سعوديون أن يصل عدد الحجاج في عام 2023 إلى مستويات ما قبل الجائحة، ففي عام 2019، قام أكثر من 2.4 مليون مسلم بأداء الحج.وسيكون موسم الحج لهذا العام هو الأول من نوعه دون القيود المفروضة خلال جائحة فيروس كورونا، ابتداء من عام 2020. ومن المتوقع وصول المزيد من الحجاج قبل بدء موسم الحج يوم الاثنين.