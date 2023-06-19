بنك الاسكان... بين الشعار و الممارسة

نتحدث عن بنك الاسكان باعتباره مؤسسة عمومية و الممول الاساسي و الرئيسي لقروض السكن ، و يصل هذا التمويل الى حدود 500 الف دينار مع نسبة فائدة 5% حسب الاعلانات الاشهارية للبنك ، بالاضافة الى دفاتر ادخار السكن التي يتم فتحها لدى البنك لتمويل قروض السكن لكن على مستوى التطبيق فان البنك يضع عراقيل كثيرة امام الحريف للحصول على قرض سكن رغم امتلاكه لدفتر ادخار مثال ذلك تلك الطلبات الغريبة المتعلقة برخص البناء و المجسم الهندسي رغم امتلاك العقار ،، اضافة الى شروط أخرى تصدم الحريف و تضيع عليه الكثير من الوقت .. ان التعقيدات و حزمة الوثائق و ما تتطلبه من طواف بين مختلف المصالح الادارية تتحول الى تعذيب نفسي ، هل من المعقول ألا يكون العقار لوحده ضمانة للقرض ؟ و ما فائدة دفتر الادخار ؟

للاشارة: في بعض الدول يتم الحصول على قرض بمجرد طرح فكرة .