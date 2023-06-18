"مايكروسوفت" تكشف سبب تعطل بعض خدماتها.. وتحدد موقع التهديد

وكالات -

قالت شركة مايكروسوفت إن الانقطاعات التي أثرت على خدمات بعينها للشركة خلال بعض الأيام السابقة من هذا الشهر كانت نتيجة هجمات إلكترونية، لكنها أوضحت أنه لا يوجد ما يدل على اختراق بيانات العملاء أو الوصول إليها.



وأضافت الشركة في تدوينة "بدءا من أوائل يونيو 2023، رصدت مايكروسوفت زيادة في نسبة استخدام الشبكة ضد بعض الخدمات وهو ما أثر بصفة مؤقتة على توافر البيانات".





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