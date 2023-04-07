الجزائر.. تكريم إمام المسجد صاحب فيديو القطة الذي حقق أكثر من مليار ونصف مشاهدة

كرمت الشؤون الدينية الجزائرية الإمام وليد مهساس، الذي أظهر الرحمة في تعامله مع قطة صعدت على كتفه أثناء الصلاة.واعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أن مشهد القطة اجتاح القنوات وألهب المواقع عالميا.وكان مقطع فيديو قد انتشر بكثافة للإمام الجزائري لحظة صعود القطة على كتفه، وتركيزه أثناء الصلاة، فلم ينفر منها أو يمتعض بل عاملها برفق وحنو لتسجل اللقطة أكثر من مليار وستمائة مشاهدة خلال 48 ساعة بوسائل التواصل الاجتماعي.