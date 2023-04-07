الاحتلال يشن غارات على غزة ولبنان وعودة متوقعة للهدوء اليوم

وكالات - شنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة، كما قصفت مواقع بجنوب لبنان، وبعد ساعات من التصعيد، برزت مؤشرات على أن تل أبيب تتجه نحو وقف هجماتها واستعادة الهدوء.
فقد دعا الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم سكان مستوطنات غلاف غزة للعودة إلى حياتهم الطبيعية. ومنذ السادسة من صباح اليوم تقريبا توقفت الغارات الإسرائيلية على غزة، كما توقف إطلاق الصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية.
وبالتزامن، توقع مسؤول أمني إسرائيلي أن يعلن الجيش في وقت لاحق اليوم عودة الهدوء إذا لم تحدث هجمات جديدة من غزة ولبنان.
وكان الجيش الإسرائيلي تحدث عن قصف 10 أهداف في قطاع غزة ليست كلها لحركة حماس، و3 أهداف مفترضة للحركة في لبنان، ويأتي هذا التطور بعد يوم من إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية بالجليل الغربي .
وردا على الغارات الإسرائيلية، أطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة.
وكانت إسرائيل دعت مستوطنيها بغلاف غزة للبقاء قرب الملاجئ، وقررت تحويل الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي إلى مساراات أخرى تحسبا لرد صاروخي أبعدى مدى من قبل المقاومة الفلسطينية.
ويأتي القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وسط اتهامات إسرائيلية لحركة حماس بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية من جنوب لبنان.
وفي هذا السياق، قال الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس تتحمل مسؤولية ما يحدث، وأضاف أنها ستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل، ولن يسمح لها بأن تعمل انطلاقا من لبنان.
فقد دعا الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم سكان مستوطنات غلاف غزة للعودة إلى حياتهم الطبيعية. ومنذ السادسة من صباح اليوم تقريبا توقفت الغارات الإسرائيلية على غزة، كما توقف إطلاق الصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية.
وبالتزامن، توقع مسؤول أمني إسرائيلي أن يعلن الجيش في وقت لاحق اليوم عودة الهدوء إذا لم تحدث هجمات جديدة من غزة ولبنان.
وكان الجيش الإسرائيلي تحدث عن قصف 10 أهداف في قطاع غزة ليست كلها لحركة حماس، و3 أهداف مفترضة للحركة في لبنان، ويأتي هذا التطور بعد يوم من إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية بالجليل الغربي .
وردا على الغارات الإسرائيلية، أطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة.
وكانت إسرائيل دعت مستوطنيها بغلاف غزة للبقاء قرب الملاجئ، وقررت تحويل الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي إلى مساراات أخرى تحسبا لرد صاروخي أبعدى مدى من قبل المقاومة الفلسطينية.
ويأتي القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وسط اتهامات إسرائيلية لحركة حماس بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية من جنوب لبنان.
وفي هذا السياق، قال الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس تتحمل مسؤولية ما يحدث، وأضاف أنها ستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل، ولن يسمح لها بأن تعمل انطلاقا من لبنان.
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