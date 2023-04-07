"وول ستريت جورنال": مدير الـ CIA عبّر لمحمد بن سلمان عن "ذهوله" من تقارب الرياض مع إيران وسوريا

وكالات - نقل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "ذهول" الولايات المتحدة من تقارب الرياض مع إيران وسوريا.



جاء ذلك وفق ما نقلته "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الخميس، حيث تابعت الصحيفة أن بيرنز، خلال زيارة غير معلنة للسعودية، أعرب عن استيائه من قرار سلطات المملكة العربية السعودية بتحسين العلاقات مع إيران وسوريا.



وبحسب الصحيفة، فقد قال بيرنز لولي العهد السعودي إن الولايات المتحدة الأمريكية "صدمت بتقارب الرياض مع إيران وسوريا، اللتين لا تزالان تحت العقوبات الغربية"، فيما ناقش بيرنز مع القيادة السعودية كذلك التعاون في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.



وكانت قناة "العربية" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصدر، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية زار المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع للقاء ممثلين عن سلطات المملكة. وبحسب المصدر، فقد أكد بيرنز رغبة واشنطن في تعزيز التعاون مع الرياض في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، دون أن يحدد المسؤول في الإدارة من الذي التقى به رئيس وكالة المخابرات المركزية بالضبط، ومدة تواجده في المملكة.



وكانت طهران والرياض قد اتفقتا، 10 مارس الماضي، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واستئناف عمل سفارتي البلدين في غضون شهرين، فيما أجرى ممثلو البلدين محادثات في بكين على مدى عدة أيام، أسفرت عن إعداد بيان ثلاثي.



