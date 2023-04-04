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ليلة "إهانة كرة القدم".. قصة صافرات الاستهجان تجاه ميسي

Publié le Mardi 04 Avril 2023 - 21:43 قراءة: 0 د, 44 ث
      
بطريقة غريبة، تعرض أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي لهجوم من جماهير فريقه باريس سان جرمان، خلال المباراة الأخيرة، ووجهت له صافرات الاستهجان، مما أثار جدلا كبيرا في عالم كرة القدم.

ماذا حصل؟

خلال مباراة باريس سان جرمان وليون، التي خسرها المتصدر الباريسي، تعرض ميسي لاستهداف من جماهير فريقه، فارتفعت أصوات الصافرات كل ما لمس الكرة خلال اللقاء.


لماذا الهجوم على ميسي؟

هذه ليست الواقعة الأولى لتوجيه الهجوم على ميسي من قبل جماهير باريس سان جرمان، فقد تكررت عدة مرات من قبل.

عدد من جماهير الفريق يرى أن ميسي لم يقدم ما يكفي بقميص باريس سان جرمان، حيث فشل في موسمين من عبور دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، الهدف الأسمى للنادي.

وارتفعت الأصوات تجاه ميسي هذا العام، بعد رؤويته يتألق بقميص منتخب بلاده الأرجنتين في المونديال، وقيادته "التانغو" للقب، ليأتي بعدها أداءه "المحدود" أمام بايرن ميونيخ الألماني، حيث خسر الفريق 0-1 و0-2 وودع دوري الأبطال.

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