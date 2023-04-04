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في قمة ليفربول وتشلسي.. توقف من أجل الصائمين

Publié le Mardi 04 Avril 2023 - 21:36 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - في لفتة تكررت هذا الأسبوع، توقفت مباراة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، بين ليفربول وتشلسي، مساء الثلاثاء، كي يتاح للاعبين الصائمين بالإفطار.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 25، عندما خرجت الكرة من الملعب، ليعلن الحكم توقفا قصيرا، توجه في لاعبي الفريقين للدكة كي يسمح للاعبين الصائمين بالإفطار، بينما وجه المدربين التعليمات لعناصر الفريق الآخرين.

وبرز في اللقطة ثلاثي نادي تشلسي الصائمين، الفرنسيان نغولو كانتي وويزلي فوفانا، بالإضافة للسنغالي كاليدو كوليبالي.

يذكر أن نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، لم يشارك كأساسي في اللقاء، وكان على دكة البدلاء.

وتكررت لقطة توقف المباريات في إنجلترا بأغلب مباريات البريميرليغ، من ضمنها لقاء توتنهام وإيفرتون مساء الاثنين.

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