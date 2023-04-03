الشرطة الأمريكية تطوق برج ترامب في انتظار وصول الرئيس السابق إلى نيويورك

وكالات - طوّقت شرطة نيويورك، ناطحة السحاب "برج ترامب" في الجادة الخامسة بنيويورك، حيث من المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي السابق اليوم إلى المدينة.



وقامت الشرطة بنصب عدة حواجز وموانع من الأسوار المعدنية حول المبنى، فيما اصطف العشرات، إن لم يكن المئات، من الصحفيين عبر التقاطع بالقرب من ناطحة السحاب، ويُسمح فقط لسكان المنازل القريبة وموظفي المكاتب بالمرور في المنطقة المغلقة حول "برج ترامب".



