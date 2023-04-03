ماسك يسحب الشارة الزرقاء من "نيويورك تايمز"

فقد الحساب الرئيسي لصحيفة "نيويورك تايمز" علامة التوثيق الزرقاء الخاصة به على "تويتر"، بسبب عدم دفع رسوم الشارة على النحو المنصوص عليه في القواعد الجديدة.



وحساب "نيويورك تايمز"، الذي يضم 55 مليون متابع، ليس لديه شارة تحقق اعتبارا من اليوم الاثنين، الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، مما يجعله يبدو غير رسمي.



وقالت الصحيفة يوم الخميس الماضي، إنها لن تدفع مقابل شارة التحقق على حساباتها في "تويتر"، ولن تعوض الموظفين عن اشتراكات "Twitter Blue تويتر الأزرق".



وانتقد مالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، الصحيفة قائلا: "المأساة الحقيقية لصحيفة نيويورك تايمز هي أن دعايتها ليست حتى مثيرة للاهتمام".



وفي نوفمبر 2022، أفاد ماسك بأن الشبكة الاجتماعية قررت تأجيل استئناف مبيعات اشتراكات التحقق، حتى اقتنعت إدارة المنصة عبر الإنترنت بإمكانية منع المستخدمين من انتحال صفة الآخرين.



وفي منتصف ديسمبر، أعادت الشركة اشتراكات "Twitter Blue تويتر الأزرق" في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.



وسيتمكن المشتركون، كما تم الإعلان عنه سابقا، من الوصول إلى ميزات مثل تحرير التغريدات وتنزيلات الفيديو بدقة 1080 بكسل، مقابل 8 دولارات شهريا عبر الإنترنت و11 دولارا شهريا لمستخدمي iOS.



