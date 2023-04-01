فيديو.. رانييري يدّعي الإصابة لمنح زميله أمرابط فرصة الإفطار



هل أصيب حقا؟ وماذا فعل أمرابط؟



إشادة بسلوك رانييري

لم يتلق رانييري أي إصابة، لكنه سقط لوحده على أرضية الملعب، وطلب تدخل الطاقم الطبي. وبالتزامن مع ذلك، وثقت إحدى الكاميرات النجم المغربي وهو يلتهم موزة بسرعة ويشرب الماء، قبل استئناف اللعب.نال رانييري عبارات إشادة على المواقع الاجتماعية، بعدما اصطنع الإصابة ومنح زميله أمرابط فرصة الإفطار، خاصة وأن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لم يطلب من الحكام إيقاف المباريات من أجل السماح للاعبين الصائمين بكسر صيامهم.وقال معلقون على تويتر إن اللاعب الإيطالي، البالغ من العمر 23 عاما، أبدى أخلاقا عالية واحتراما كبيرا لزميله الصائم، على الرغم من أن المباراة كانت توشك على الانتهاء.يشار إلى أن المباراة توقفت في الدقيقة 91، وكانت 4 دقائق متبقية على نهاية اللقاء.وانتهت المباراة بفوز فيورنتينا على إنتر ميلان بهدف نظيف، من توقيع اللاعب جياكومو بونافنتورا في الدقيقة 53.وبعد هذا الفوز، بات رصيد فيورنتينا 40 نقطة في المركز الثامن، فيما واصل الإنتر احتلال المركز الثالث بـ50 نقطة.