صندوق النقد الدولي يصادق على دفع 5.3 مليار دولار للأرجنتين

Publié le Samedi 01 Avril 2023 - 14:45 قراءة: 0 د, 55 ث
      
وكالات - أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنه أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات الحالي، وهو إجراء يتضمن دفع شريحة جديدة من المساعدات بقيمة 5.3 مليار دولار بشكل فوري إلى الأرجنتين.

وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس 28.8 مليار دولار من إجمالي الأموال المخصصة بالفعل للأرجنتين منذ بدء برنامج المساعدة في مارس 2022.

ويوفر هذا البرنامج الذي يمتد على ثلاثين شهراً مساعدة إجمالية قدرها 44 مليار دولار (أي 31.91 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب استحدثها صندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات) للأرجنتين، وهو أكبر برنامج مساعدات ينفذه صندوق النقد الدولي حتى الآن.

سجل الاقتصاد الأرجنتيني نموا نسبته 5.2 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في 2022، ما يعكس تباطؤا واضحا مقارنة بالعام السابق، لكنه يشير إلى عام ثان على التوالي من الارتفاع في سابقة منذ أكثر من عقد (2010-2011).

لكن التضخم الذي بلغ 94.8 بالمئة في 2022، يمنع البلاد من جني ثمار هذا الانتعاش.

الاتفاق الموقع في مارس 2021 بين صندوق النقد الدولي والحكومة الأرجنتينية، وهو الثالث عشر الذي تبرمه المؤسسة مع الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ عام 1983، يهدف إلى ضبط التضخم المزمن في البلاد.

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