البرلمان التركي يوافق على انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي

وكالات - أقرّ البرلمان التركي الخميس قانونا يسمح لفنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مُفسحا الطريق أمام هلسنكي للانضمام إلى التحالف الدفاعي الغربي في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في أوكرانيا.



والبرلمان التركي هو آخر من يصادق على عضوية فنلندا من بين 30 دولة عضو في التحالف بعدما وافقت الهيئة التشريعية المجرية على مشروع قانون مماثل في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد رحّب بالطلب الفنلندي وأبدى دعمه له في وقت سابق هذا الشهر، إضافة لموافقة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان عليه الأسبوع الماضي.



وفي أعقاب العملية الروسية العسكرية بأوكرانيا، تقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الحلف الدفاعي الغربي، وتخليتا عن حيادهما العسكري، بيد أن الموقف التركي عرقل تلك المساعي لشهور، في الوقت الذي يشترط "الناتو" موافقة جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف لانضمام أعضاء جدد.



وسبق أن صادق البرلمان الهنغاري على عضوية فنلندا في "الناتو"، الإثنين الماضي، مما جعل هلسنكي تقترب خطوة جديدة من الانضمام إلى الحلف.



لكن تبقى السويد في مأزق، حيث يقول المسؤولون الأتراك إنهم يريدون أن يروا ستوكهولهم تنفذ سياسات جديدة لـ"مكافحة الإرهاب" قبل إعطائها الضوء الأخضر.



