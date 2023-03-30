فرنسا: ماكرون يدعو كافة القطاعات إلى تقنين استهلاك المياه بنسبة 10%

Publié le Jeudi 30 Mars 2023 - 21:42 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وكالات - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قطاعات الاقتصاد لخفض استهلاك المياه بنسبة 10% وذلك خلال عرض خطة "الاعتدال" أمام الخزان المائي لبلدية سافين لولاك لمواجهة ارتفاع أسعار الاستهلاك.

وأشار ماكرون في كلمته التي نشرها قصر الإليزيه، إلى أننا نتحدّث عن ترشيد غير مسبوق لسياسة استهلاك المياه في فرنسا.

وقال: "أود تحديد هدف لبلدنا: بحلول عام 2030، تقليل استهلاك المياه بنسبة 10% في كافة القطاعات."

يشار إلى أنه في يناير الماضي، واجه الفرنسيون زيادة حادة في أسعار استهلاك المياه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

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