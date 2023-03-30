نيمار يخسر مليون يورو في القمار.. !

Publié le Jeudi 30 Mars 2023 - 10:20 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - وثق مقطع فيديو متداول، لحظة خسارة نجم باريس سان جيرمان، لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار، لمليون يورو في لعبة البوكر.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه نيمار وهو يبكي ويتحسر عقب خسارته المبلغ، خلال مقامرته في لعبة عبر الإنترنت.

ثم شغل موسيقى حزينة قبل أن يقول ضاحكا: "سأضع المقطع على يوتيوب".

ويتعافى اللاعب البالغ 31 عاما حاليا من عملية جراحية في الكاحل الأيمن، ومن وقتها وهو يقضي وقته في اللعب أونلاين ببطولات "البوكر" حيث يشارك باستمرار في بطولات البوكر وأحيانا يلعب عبر الإنترنت.

وقدرت مجلة فوربس المعنية بالمال والاقتصاد دخله السنة الماضية بـ 95 مليون دولار مقسمين بين 70 مليون راتب و25 من الرعايات والإعلانات، ليكون رابع أعلى الرياضيين دخلا في العالم بعام 2022.




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