الفيفا يجرّد إندونيسيا من استضافة مونديال تحت 20 عاماً

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 17:10 قراءة: 0 د, 17 ث
      
وكالات - جرّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إندونيسيا من استضافة كأس العالم للرجال تحت 20 عاماً المقررة بين 20 ماي و11 جوان، بسبب مشكلة سياسية حالت دون اجراء القرعة.

وقال فيفا في بيان الأربعاء "سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حالياً دون تغيير"، مشيراً إلى "عقوبات" محتملة ضد الاتحاد الإندونيسي للعبة.

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